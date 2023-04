Onderzoek: Netflix verloor in 3 maanden miljoen gebruikers Spanje

Streamingdienst Netflix verloor in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 1 miljoen gebruikers in Spanje. Dat meldt marktonderzoeker Kantar, die het verlies toeschrijft aan het aan banden leggen van gedeelde wachtwoorden. Sinds februari vraagt Netflix Spaanse gebruikers namelijk om een hogere vergoeding als zij hun inloggegevens willen delen.

Spanje was een van de eerste landen waar Netflix dit beleid toepaste. Volgens Kantar is het “duidelijk” dat die sterke daling te wijten is aan “het harde optreden”. Twee derde van de miljoen vertrokken Spanjaarden gebruikte tot die tijd het wachtwoord van iemand anders en had dus geen abonnement. Ook al loopt Netflix door het vertrek van deze groep dus geen directe inkomsten mis, toch denkt Kantar dat dit kan leiden tot minder mond-tot-mondreclame voor Netflix-series en -shows.

Verder merkt Kantar dat het aantal opgezegde abonnementen vier keer zo hoog lag ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Van alle Spanjaarden die nog wel een Netflix-lidmaatschap hebben, geeft bovendien een op de tien aan van plan te zijn dit binnenkort alsnog op te zeggen.

Netflix gaf vorige week, bij de publicatie van de kwartaalcijfers, al aan een “annuleringsreactie” te merken op zijn nieuwe beleid. Het streamingplatform nam die waar op alle markten waar het delen van inloggegevens voortaan meer geld gaat kosten. Naast Spanje zijn dat onder meer Portugal, Canada en Nieuw-Zeeland. Maar Netflix gaat ervan uit dat het gaat om een kortstondige dip, en dat gebruikers die eerder niet betaalden zich uiteindelijk zullen melden voor een betaald abonnement.