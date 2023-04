Onderzoeker: negatieve aandacht maakt bedrijf populaire werkgever

Negatieve aandacht in de media kan ervoor zorgen dat sommige bedrijven en sectoren een populairdere werkplek worden. Dat komt naar voren uit onderzoek van marktonderzoeker Intelligence Group, naar waar mensen het liefst willen werken. Zo zorgde het nieuws rond de drukte op Schiphol van afgelopen zomer voor een grotere voorkeur dat jaar voor werken op de luchthaven of bij luchtvaartmaatschappij KLM.

Schiphol steeg vorig jaar het hardst in de lijst van de populairste werkgevers van Intelligence Group. De luchthaven staat op plek 20 en is daarmee 36 plekken gestegen in een jaar tijd. KLM ging van plek 7 naar plek 4. Vooral bij praktisch opgeleiden zijn bedrijven in de luchtvaart in trek, net als de NS. De spoorwegenorganisatie steeg van plaats 12 naar plaats 8. Vorig jaar had de NS onder meer te maken met personeelstekorten en uitvallende treinen.

Volgens directeur Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group is “slechte pr ook pr”.”Dat geldt zeker op de arbeidsmarkt, waarin werkgevers die niet per se positief in het nieuws komen, qua voorkeur niet worden afgestraft of zelfs winst behalen. Wat positief werkt is dat je als werkgever ook daadwerkelijk laat zien aan de gang te gaan met de feedback uit de markt en je daarin kwetsbaar opstelt, zoals Schiphol.” De Belastingdienst houdt een plek in de top 10 ondanks de toeslagenaffaire, maar zakte wel van plek 4 naar plek 10.

Ook chipmachinemaker ASML steeg, van plaats 11 naar plaats 5. ING kreeg een plek in de top 10 en steeg van plaats 13 naar 6. Het Rijk en de politie zijn echter nog steeds de populairste werkgevers. Op plek 3 staat Shell. Het olie- en gasconcern is in trek bij mensen boven de 30 jaar, jongeren kiezen volgens de marktonderzoeker liever voor groene bedrijven.

Werkgevers die niks doen met de feedback verdwijnen volgens Waasdorp na verloop van tijd uit de voorkeurslijstjes, zoals PostNL, Heineken en Ahold. Heineken bijvoorbeeld, krijgt kritiek omdat het bierconcern nog altijd actief is in Rusland ondanks de oorlog in Oekraïne. Kort na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar zei Heineken Rusland te willen verlaten. De verkoop van het merk Heineken is gestopt, maar het bedrijf bleef er wel andere merken verkopen. Eerder deze maand zei het bedrijf een koper te hebben gevonden voor zijn Russische activiteiten.