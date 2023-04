Rusland neemt controle over bij dochterbedrijven Uniper en Fortum

Rusland heeft een onderdeel van het Duitse energieconcern Uniper in het land in bezit genomen. Het gaat om de in Rusland gevestigde dochteronderneming Unipro, waarin Uniper een belang van bijna 84 procent had. Ook de Finse stroomproducent Fortum waarschuwt dat Russische autoriteiten de controle hebben overgenomen bij een dochterbedrijf in het land.

De Russische president Vladimir Poetin ondertekende dinsdagavond een decreet dat de ingreep bij de twee staatsenergiebedrijven mogelijk moest maken. Het gaat om een vergeldingsactie voor wat het Kremlin als illegale inbeslagnames van Russische bezittingen ziet, voegde regeringswoordvoerder Dmitri Peskov daar woensdag aan toe. Hij dreigde ook met de inbeslagname van andere Russische bezittingen van buitenlandse bedrijven.

Uniper was naar eigen zeggen in 2021, nog voor de Russische inval in Oekraïne, van plan zijn belang in Unipro van de hand te doen. Vorig jaar september zou het bedrijf een Russische koper hebben gevonden, maar sindsdien wachtte Uniper op goedkeuring van de Russische overheid voor de verkoop. Het was daarbij niet meer mogelijk enige invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van Unipro, dus heeft de Duitse energiemaatschappij de waarde van dit bedrijf vrijwel volledig afgeschreven. Fortum, dat ook bezig was de Russische activiteiten te verkopen, onderzoekt nog wat de gevolgen zijn van het decreet.

Volgens het decreet is het Russische agentschap voor het beheer van staatseigendommen nu tijdelijk aangesteld als beheerder van de overgenomen bedrijven. Daarmee heeft die organisatie dezelfde bevoegdheden die een eigenaar normaal gesproken zou hebben, maar mag ze het bedrijf niet verkopen.

Uniper leed vorig jaar nog miljardenverliezen doordat Rusland niet langer gas leverde volgens de gunstige voorwaarden uit eerdere contracten. Na overheidssteun van ruim 30 miljard euro kwam het bedrijf in handen van de Duitse regering. Maar naar verwachting heeft Uniper in de eerste drie maanden van dit jaar weer een aangepaste winst voor aftrek van rentes en belastingen te boeken van 749 miljoen euro, mede dankzij de lagere inkoopprijzen voor gas. Dat zou het eerste positieve resultaat zijn sinds het einde van 2021.