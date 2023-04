Amazon groeit door advertenties en cloudtak

Techconcern Amazon heeft in het eerste kwartaal de omzet opgevoerd. Dat kwam onder meer door advertentiesystemen die op basis van kunstmatige intelligentie (AI) werken, stelde topman Andy Jassy. Daardoor kan Amazon gerichtere reclames aanbieden en betalen adverteerders meer. Maar ook de cloudtak groeide stevig, ondanks terughoudendheid bij bedrijven om diensten af te nemen. Ook hier speelt de toegenomen aandacht voor AI-systemen een rol.

De omzet van Amazon ging met 9 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder tot 127,4 miljard dollar, omgerekend een kleine 116 miljard euro. Cloudtak AWS noteerde een groei van 16 procent. De nettowinst van Amazon kwam uit op 3,2 miljard dollar. Een jaar eerder leed het webwinkelconcern nog een verlies van 3,8 miljard dollar. Amazon moest opnieuw afschrijven op zijn belang in de maker van elektrische voertuigen Rivian. Deze keer kostte dat het bedrijf 500 miljoen dollar.

Verder deed Amazon goede zaken via filmstudio MGM. De film Creed III haalde al ruim 250 miljoen dollar op in de bioscoop. Bij videostreamingdienst Prime Video scoorden de mede door artiest Donald Glover bedachte serie Swarm, net als The Consultant. Ook de serie Daisy Jones & The Six werd goed bekeken.

Voor het huidige kwartaal rekent Amazon opnieuw op een omzetgroei, van tussen de 5 en 10 procent op jaarbasis.