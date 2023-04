Bronnen: Duitsland wil export chemicaliën naar China beperken

Duitsland wil de export naar China van chemicaliën die worden gebruikt om chips te maken beperken. Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen dat de regering van bondskanselier Olaf Scholz momenteel bespreekt. De maatregelen zijn bedoeld om China de toegang te ontnemen tot goederen en diensten die nodig zijn voor de productie van geavanceerde halfgeleiders, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Eerder besloten de Verenigde Staten, Nederland en Japan al tot exportbeperkingen van geavanceerde chiptechnologieën naar China om ervoor te zorgen dat het land niet de modernste halfgeleiders kan ontwikkelen. Dat zou nodig zijn voor de nationale en internationale veiligheid, omdat die hoogwaardige chips ook voor militaire doeleinden bruikbaar zijn. Zo mag chipmachinemaker ASML bijvoorbeeld geen hoogwaardige apparatuur meer uitvoeren naar China.

Duitsland beschikt zelf niet over technologieën voor de productie van geavanceerde chips. Wel leveren de Duitse chemiebedrijven Merck en BASF over de hele wereld belangrijke chemicaliën die nodig zijn voor het maken van deze halfgeleiders.

De gesprekken binnen de Duitse regeringscoalitie over dergelijke exportbeperkingen bevinden zich volgens de ingewijden nog in een vroeg stadium. Voor Duitsland staat veel op het spel aangezien China de grootste handelspartner van het land is geworden.

Vanuit Washington zou volgens de ingewijden geen druk op Duitsland zijn gezet om de export van chemicaliën naar China te beperken. Bondskanselier Scholz heeft eerder al gepleit om de Duitse economie minder afhankelijk te maken van China, maar dat moet volgens hem wel geleidelijk gebeuren.