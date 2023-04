Chinese maker van elektrische auto’s BYD vervijfvoudigt winst

De Chinese producent van elektrische auto’s BYD heeft in het afgelopen kwartaal ruim vijf keer zo veel winst behaald als een jaar eerder. Dat heeft het bedrijf te danken aan een verdubbeling van de autoverkopen, onder meer doordat BYD in meer buitenlandse markten actief is geworden waaronder de Nederlandse.

In totaal verkocht BYD, dat voluit Build Your Dream heet, wereldwijd 550.000 auto’s. Een op de vijf daarvan werd buiten China verkocht, de rest in eigen land. Daarmee werd BYD marktleider in China, een positie die sinds zeker 2008 door Volkswagen werd bezet.

De omzet van BYD ging met zo’n 80 procent omhoog tot 120 miljard yuan renminbi, omgerekend een kleine 16 miljard euro. Dat leidde tot een winst van omgerekend 541 miljoen euro.

In heel 2023 wil BYD tussen de 3 miljoen en 3,7 miljoen elektrische auto’s maken. Het bedrijf, waarin het Berkshire Hathaway van ‘superbelegger’ Warren Buffett een grote aandeelhouder is, maakt ook elektrische bussen en vrachtwagens. Daarnaast maakt BYD ook accu’s voor andere autofabrikanten. De eerste elektrische modellen van Toyota hebben bijvoorbeeld accu’s en elektromotoren van het Chinese bedrijf.