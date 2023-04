Chiptester Advantest en zakenbank Nomura onderuit op Japanse beurs

Chiptester Advantest en zakenbank Nomura gingen donderdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio na tegenvallende kwartaalberichten. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Bank of Japan, dat vrijdag bekend wordt gemaakt. Het is het eerste besluit van de centrale bank onder de nieuwe gouverneur Kazou Ueda.

Advantest leverde bijna 10 procent in na een teleurstellende winstverwachting voor het hele jaar. Nomura, dat de nettowinst in het afgelopen kwartaal met 76 procent zag kelderen, raakte 7,5 procent kwijt. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, stond in het laatste handelsuur een fractie lager. Canon behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 4,7 procent. De Japanse producent van camera’s, printers en medische apparatuur verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Luchtvaartmaatschappij ANA Holdings daalde ruim 1 procent voorafgaand aan de publicatie van de resultaten.

De andere belangrijke aandelenmarkten in Aziƫ lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent. De beurs in Shanghai won 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. De Chinese verzekeraar Ping An Insurance steeg 6 procent na een sterke winstgroei in het eerste kwartaal. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, klom bijna 4 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Kospi in Seoul klom 0,2 procent. Samsung won 0,3 procent. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern zag de nettowinst in het eerste kwartaal met dik 86 procent dalen doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met uitgaven aan elektronica. Een dalende vraag naar chips en lagere prijzen voor halfgeleiders zorgden daarbij voor een fors verlies bij zijn chipdivisie. In de tweede helft van het jaar voorziet Samsung wel een geleidelijk herstel in de vraag naar geheugenchips. Het bedrijf had eerder al voorlopige kwartaalcijfers bekendgemaakt.