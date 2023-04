Deepfake-argument Musk overtuigt Amerikaanse rechter niet

Het argument dat uitspraken van Tesla-topman Elon Musk mogelijk door zogeheten deepfakes zijn gedaan en dat hij daarom niet zou moeten getuigen in een zaak over een verongelukte Tesla-rijder is niet in goede aarde gevallen. Een rechter in Californië noemde dat argument “zeer verontrustend”. Deepfakes zijn met kunstmatige intelligentie (AI) nagemaakte filmpjes waarin het lijkt alsof mensen dingen zeggen en doen die niet daadwerkelijk gebeurd zijn.

De zaak draait om een man die met zijn Tesla met de deels zelfrijdende functie Autopilot aan verongelukte in 2018. De auto reed op volle snelheid tegen een betonnen barrière tussen de twee weghelften op. Zijn familie zegt dat het Autopilot-systeem niet goed werkte. In een eerdere zaak werd Tesla vrijgesproken omdat de man zijn handen niet aan het stuur had en een spelletje zat te spelen op zijn telefoon. Zijn familie voert nu aan dat uitspraken van Musk erop duidden dat dit mogelijk was.

Maar advocaten van Tesla vonden dus dat het onzin was om de topman onder ede te verhoren. Omdat er zoveel beeldmateriaal van hem is zouden er ook deepfakes kunnen zijn gemaakt, stelden zij. Daarom zou het niet duidelijk zijn of de uitspraken echt door Musk zijn gedaan en zou de miljardair dus niet hoeven te getuigen.

Rechter Evette Pennypacker was niet onder de indruk. “Met andere woorden, meneer Musk en andere mensen in zijn positie kunnen in het openbaar zeggen wat ze willen en zich dan verschuilen achter de mogelijkheid dat er vervalste filmpjes zijn om zo geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor zaken die ze daadwerkelijk gezegd en gedaan hebben”, vatte ze samen.