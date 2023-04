Facebook-moeder Meta en Amazon omhoog op positief Wall Street

Meta Platforms heeft donderdag een flinke koerssprong gemaakt. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram steeg haast 14 procent op de aandelenbeurs van New York nadat het hogere inkomsten had gerapporteerd. Dat kwam onder meer omdat adverteerders weer meer geld uitgaven bij Meta. Amazon, dat na het slot van de beurs met resultaten komt, werd 4,6 procent hoger gezet. Beleggers hopen dat ook dat techbedrijf geprofiteerd heeft van meer reclamegeld.

Beleggers verwerkten verder tegenvallende groeicijfers voor de Amerikaanse economie. Die groeide in de eerste drie maanden met 1,1 procent, wat minder was dan verwacht. Tegelijkertijd daalde het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen wat juist weer duidt op een aanhoudend sterke arbeidsmarkt.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,6 procent op 33.826,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 2 procent omhoog tot 4135,35 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 2,4 procent tot 12.142,24 punten.

Hasbro ging haast 15 procent vooruit. De speelgoedfabrikant, bekend van onder meer Monopoly, Transformers en Dungeons & Dragons, zag de verkopen in het eerste kwartaal verder dalen, maar handelaren hadden op slechtere resultaten gerekend.

Mastercard kwam ook met resultaten waarbij de winst hoger uitviel dan verwacht. De bekendmaking dat de Amerikaanse justitie het bedrijf onderzoekt drukte het sentiment maar Mastercard werd toch 1,9 procent hoger gezet. Caterpillar zakte 0,9 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten van de fabrikant van bouwmachines.

Auto-onderdelenmaker Mobileye sneed in zijn omzetverwachting en kelderde meer dan 16 procent. Het bedrijf maakt sensoren die nodig zijn voor zelfrijdende voertuigen. Mediaconcern Comcast steeg ruim 10 procent dankzij sterke prestaties in het afgelopen kwartaal. Harley-Davidson (min 0,4 procent) daalde hoewel de motorenfabrikant afgelopen kwartaal meer winst boekte dan verwacht.

First Republic Bank (plus 8,8 procent) toonde wat herstel na een tot nu toe zware beursweek. First Republic zag dinsdag al bijna de helft van zijn beurswaarde verdampen na een tegenvallend kwartaalbericht waarin duidelijk werd dat veel spaarders hun geld bij de bank weg hadden gehaald. Woensdag verloor de bank nog eens bijna 30 procent.

De euro was 1,1028 dollar waard, tegen 1,1024 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 74,83 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 78,35 dollar per vat.