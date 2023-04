Forse winstdaling Samsung door lagere chipverkopen

Samsung Electronics heeft de nettowinst in het eerste kwartaal fors zien kelderen door sterk dalende verkopen van chips. Het Zuid-Koreaanse bedrijf, een van de grootste fabrikanten van geheugenchips en smartphones ter wereld, kampt met een daling van de wereldwijde vraag naar elektronica doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met grote uitgaven. Ook dalende chipprijzen speelden het bedrijf parten.

De nettowinst zakte in het eerste kwartaal met dik 86 procent tot 1,57 biljoen won (zo’n 1,1 miljard euro) en de omzet daalde met 18 procent. Het bedrijf liet eerder bij de voorlopige kwartaalcijfers al weten dat de operationele winst met 95 procent was gekelderd tot 640 miljard won, omgerekend zo’n 430 miljoen euro. Dat is het laagste resultaat sinds 2009, toen de financiĆ«le crisis voor een dip in de vraag naar elektronica zorgde.

Naast de zwakkere consumentenbestedingen gaf Samsung ook de schuld aan de afnemende vraag naar geheugenchips. Die zijn gewoonlijk goed voor ongeveer de helft van de winst van Samsung. De chipdivisie van het bedrijf leed afgelopen kwartaal een operationeel verlies van zo’n 4,6 biljoen won, omgerekend ongeveer 3,1 miljard euro. Het is het eerste negatieve resultaat van de chipdivisie sinds 2009.

Dat Samsung toch winst wist te boeken in het afgelopen kwartaal komt deels door de sterke verkopen van zijn nieuwe mobiele telefoon Galaxy S23. De smartphone-divisie van het bedrijf boekte in het kwartaal een bedrijfswinst van 3,9 biljoen won (zo’n 2,6 miljard euro).

Samsung verwacht verder dat de vraag naar geheugenchips in de tweede helft van het jaar geleidelijk zal herstellen en de voorraadniveaus van klanten zullen afnemen. Ook de smartphone-markt zal volgens het bedrijf naar verwachting in de tweede jaarhelft zowel in volume als in waarde toenemen.