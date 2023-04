Harley-Davidson verscheept meer motorfietsen naar dealers

Harley-Davidson heeft in het eerste kwartaal meer nieuwe motorfietsen verscheept naar dealers in aanloop naar het belangrijke voorjaar, wanneer meer wordt gereden. Dankzij het hogere aantal verschepingen en gestegen prijzen voor de motorfietsen van het beroemde merk namen de omzet en winst toe.

De verschepingen stegen met 14 procent naar 62.200 motorfietsen ten opzichte van een jaar eerder. De verkopen via dealers namen wel af, bijvoorbeeld omdat klanten in Noord-Amerika in afwachting waren van nieuwe modellen. In Aziƫ steeg de verkoop wel, geleid door groei in Japan en Australiƫ. De omzet ging met 21 procent omhoog naar bijna 1,6 miljard dollar. Er werd een nettowinst behaald van 304 miljoen dollar, tegen 222,5 miljoen dollar een jaar terug.

Harley-Davidson, dat dit jaar zijn 120-jarige bestaan viert, levert ook kleding, onderdelen en andere producten. Ook is het bedrijf uit Milwaukee actief met financiering voor de aanschaf van motorfietsen en heeft het een tak voor elektrische motorfietsen genaamd LiveWire. Voor heel 2023 wordt op een omzetgroei gerekend van 4 tot 7 procent.