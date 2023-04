Hoogste kwartaalwinst voor Deutsche Bank sinds 2013

De winst van Deutsche Bank is in het eerste kwartaal gestegen naar het hoogste niveau sinds 2013, mede geholpen door kostenbesparingen. De grootste bank van Duitsland zette een winst voor belastingen in de boeken van bijna 1,9 miljard euro, wat 12 procent meer is dan een jaar eerder.

De omzet ging met 5 procent omhoog naar 7,7 miljard euro. Net als andere banken profiteert Deutsche Bank van hogere rente-inkomsten door de renteverhogingen van centrale banken. Wel stonden de inkomsten bij de zakenbankdivisie onder druk, omdat er door de economische onzekerheid bijvoorbeeld minder beursgangen en bedrijfsfusies zijn.

Om de kosten te verlagen heeft Deutsche Bank de afgelopen jaren duizenden banen geschrapt. Topman Christian Sewing zei dat de bank goed op weg is om de strategische doelen voor 2025 te halen en dat er nog verder in de kosten gesneden gaat worden, onder meer door managementbanen te schrappen.