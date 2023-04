Koerssprong voor Facebook-moeder Meta op Wall Street

Meta Platforms werd donderdag ruim 13 procent hoger gezet op de aandelenbeurs in New York. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram zag de inkomsten afgelopen kwartaal flink stijgen en voorziet voor het lopende kwartaal een verdere stevige groei. De resultaten waren veel beter dan kenners hadden verwacht. Topman Mark Zuckerberg zei verder dat het aantal gebruikers van Facebook blijft toenemen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers bedraagt inmiddels meer dan 2 miljard.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 33.440 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4085 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1,1 procent aan op 11.980 punten.

Naast een stroom van bedrijfsresultaten verwerkten beleggers ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse economie. Zo bleek dat de grootste economie in het eerste kwartaal met 1,1 procent is gegroeid. Dat was slechter dan verwacht. Daarnaast werd bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering is gedaald.

Caterpillar zakte ruim 4 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten van de fabrikant van bouwmachines. Auto-onderdelenmaker Mobileye sneed in zijn omzetverwachting en kelderde 21 procent. De luchtvaartmaatschappijen Southwest Airlines (min 5,7 procent) en American Airlines (plus 3,4 procent) kwamen ook met cijfers.

Mediaconcern Comcast steeg 4,6 procent dankzij sterke prestaties in het afgelopen kwartaal. Harley-Davidson (min 5,8 procent) kreeg een tik hoewel de motorenfabrikant afgelopen kwartaal meer winst boekte dan verwacht.

Ook First Republic Bank (min 0,7 procent) bleef in de belangstelling staan. Beleggers vrezen in toenemende mate dat de regionale bank zijn financiƫle problemen niet zonder steun gaat overleven. First Republic zag dinsdag al bijna de helft van zijn beurswaarde verdampen na een tegenvallend kwartaalbericht. Woensdag werd de handel in het aandeel meerdere keren stilgelegd en verloor de bank nog eens bijna 30 procent.

Hasbro steeg haast 10 procent. De speelgoedfabrikant, bekend van onder meer Monopoly, Transformers en Dungeons & Dragons, zag de verkopen in het eerste kwartaal verder dalen. Mensen kopen minder speelgoed door de hoge inflatie en onzekere economie.

De euro was 1,0997 dollar waard, tegen 1,1053 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 74,42 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 77,87 dollar per vat.