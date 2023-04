Kwartaalcijfers Unilever en UMG centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs, waar op Koningsdag gewoon wordt gehandeld, gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de kwartaalresultaten van Unilever. Het levensmiddelenconcern zag de omzet afgelopen kwartaal met 7 procent stijgen tot 14,8 miljard euro mede dankzij prijsverhogingen. De onderliggende omzetgroei bedroeg 10,5 procent en viel daarmee hoger uit dan kenners hadden verwacht. Topman Alan Jope sprak van een goede start van het jaar.

AEX-fonds Universal Music Group (UMG) kwam eveneens met cijfers. Het muzieklabel verdiende in het eerste kwartaal flink aan de verkoop van platen van artiesten als Morgan Wallen en Taylor Swift en zag de omzet stijgen tot bijna 2,5 miljard euro. De inkomsten uit streaming stonden wel wat onder druk omdat adverteerders de laatste tijd minder geld steken in digitale reclame vanwege de afgezwakte economie.

Daarnaast verwerken beleggers nog de kwartaalcijfers van Meta Platforms, die woensdag na de slotbel op Wall Street bekend werden gemaakt. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft afgelopen kwartaal meer inkomsten in de boeken gezet en voorziet voor het lopende kwartaal een flinke verdere groei. De resultaten werden goed ontvangen. Het aandeel Meta ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street zo’n 11 procent vooruit.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lager begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen na een stroom van bedrijfsresultaten. Zo kwamen onder meer Deutsche Bank, de Britse bank Barclays, bierbrouwer Carlsberg, maaltijdbezorger HelloFresh, farmaceut Sanofi en chipfabrikant STMicroelectronics met kwartaalcijfers.

De Aziatische beurzen lieten donderdag overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus in afwachting van het rentebesluit van de Bank of Japan op vrijdag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger ondanks koersverliezen van rond de 2 procent voor webwinkelconcern Alibaba en internet- en gamebedrijf Tencent.

Op het Damrak blijven ook de chipbedrijven ASMI en Besi in de belangstelling staan. ASMI zakte woensdag ruim 7 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. Branchegenoot Besi dikte daarentegen 8 procent aan dankzij goed ontvangen resultaten en vooruitzichten.

De euro was 1,1056 dollar waard, tegen 1,1053 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 74,61 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 78,10 dollar per vat.