OM in hoger beroep tegen vonnis Airbus en Air France over crash

Het Franse openbaar ministerie gaat in hoger beroep tegen een uitspraak die vliegtuigbouwer Airbus en luchtvaartmaatschappij Air France vrijpleit van schuld aan een vliegtuigcrash. Een Franse rechter kwam eerder deze maand tot dat oordeel in een zaak die draaide om een in 2009 neergestorte vlucht.

Die vlucht was op weg van Rio de Janeiro naar Parijs en kwam in een storm boven de Atlantische Oceaan in de problemen. Zogeheten Pitot-snelheidscontrolebuizen bevroren waardoor de piloten geen duidelijke snelheidswaarden meer kregen. Ze verloren snelheid, maar merkten dat niet tijdig op.

Nabestaanden van de omgekomen twaalf bemanningsleden en 216 passagiers hadden Airbus en Air France aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag. Zij beweren, samen met enkele luchtvaartexperts, dat de piloten onvoldoende waren opgeleid om het snelheidsverlies op te vangen. Bovendien zou het probleem van de bevroren buizen voor de crash al bekend zijn geweest.

De rechter stelde vast dat beide bedrijven op sommige punten nalatig waren geweest. Maar die zaken waren niet ernstig genoeg voor een veroordeling. “Een waarschijnlijk causaal verband is niet genoeg”, aldus de rechters. Opvallend is dat juist het OM had gepleit voor vrijspraak, maar nu dus beroep aantekent.

Alain Jakubowicz, advocaat namens een aantal nabestaanden, laat weten dat er dan ook sprake is van “enorme opluchting” over deze “zeer zeldzame beslissing van het Openbaar Ministerie”. “De vastberadenheid van de families zal nog groter zijn. Dit geeft ons veel hoop”, aldus Jakubowicz.