Recordomzet voor HelloFresh ondanks minder klanten

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordomzet gerealiseerd. Dat komt onder meer doordat klanten voor een hoger bedrag bestelden. Het aantal klanten nam wereldwijd wel af, iets wat HelloFresh toeschrijft aan de invloed die de coronacrisis nog had op de cijfers van vorig jaar.

De omzet in de maanden januari tot en met maart bedroeg ruim 2 miljard euro, een stijging van 3,3 procent op jaarbasis. Het aantal klanten in die periode bedroeg 8,1 miljoen, een jaar geleden bediende HelloFresh nog 8,5 miljoen mensen. Maar, zo merkt de bezorger op, ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar nam de klandizie wel toe.

Een jaar geleden profiteerde HelloFresh nog van de nasleep van de coronacrisis, waarin het bedrijf wind mee had doordat mensen veelal thuis zaten vanwege lockdowns. Ook gingen sommigen niet naar de winkel uit angst voor corona, waardoor zij voor hun maaltijden hun toevlucht zochten in de thuislevering van HelloFresh-boxen.

De aangepaste winst, voor aftrek van onder meer belastingen en rente, nam op jaarbasis met een derde af tot zo’n 66 miljoen euro. Maar topman en medeoprichter van HelloFresh Dominik Richter is daarover optimistisch. “Ik ben ervan overtuigd dat dit de winstgevendheid van onze maaltijdkitactiviteiten verder zal stimuleren. Tegelijkertijd blijven we zeer enthousiast over de groeivooruitzichten van onze kant-en-klare maaltijden”, zegt hij.

Het gemiddelde aantal bestellingen per klant bleef in de eerste maanden van 2023 gelijk, maar de gemiddelde waarde waarvoor mensen bestelden nam wel toe met ruim 11 procent, tot iets meer dan 61 euro.