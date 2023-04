Speelgoedbedrijf Hasbro ziet verkopen verder dalen

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het eerste kwartaal de verkopen verder zien dalen. Mensen kopen minder speelgoed vanwege de hoge inflatie en onzekere economie. Begin dit jaar maakte Hasbro, bekend van onder meer Monopoly, Transformers, Dungeons & Dragons, Peppa Pig en My Little Pony, daarom al bekend ongeveer duizend banen te schrappen om kosten te besparen.

De omzet daalde met 14 procent tot 1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een nettoverlies geleden van 22 miljoen dollar. Tijdens de coronapandemie deden speelgoedbedrijven nog goede zaken omdat ouders gedurende lockdowns naar vertier voor hun kinderen zochten en dus speelgoed kochten. Maar inmiddels is de speelgoedmarkt al langere tijd in een dip beland door de hoge inflatie, waardoor mensen op de uitgaven bezuinigen. De onderneming rekent dan ook voor heel 2023 op een lagere omzet dan in 2022.

Het banenverlies bij Hasbro komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand bij het bedrijf. De ingreep moet helpen de jaarlijkse kosten met honderden miljoenen te verlagen.