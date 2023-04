Zwitsers fietsenmerk BMC zoekt koper

Het Zwitserse fietsenmerk BMC is op zoek naar een koper, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf, dat racefietsen van koolstofvezel maakt waarvan het duurste model meer dan 15.000 euro kost, heeft al een adviseur ingehuurd voor de verkoop. Behalve racefietsen maakt BMC ook mountainbikes, stadsfietsen en elektrische fietsen.

BMC was eigendom van de Zwitserse miljardair Andy Rihs, die zijn geld verdiende met gehoorapparaten van het merk Phonak. Met Phonak en later BMC was hij ook jarenlang sponsor van wielerploegen. In 2011 won Cadel Evans namens BMC de Tour de France. Rihs overleed in 2018.

Ook het Italiaanse fietsenmerk Pinarello staat te koop, meldde de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore deze week al. Fietsen waren tijdens de coronapandemie enorm populair wat tot tekorten leidde aan onderdelen. Maar de vraag is sindsdien ingestort. Het Japanse bedrijf Shimano, dat onder meer versnellingen en remmen voor fietsen maakt, meldde deze week een winstdaling van 30 procent.