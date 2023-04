AEX koerst af op hoger begin door optimisme in techsector

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een positief begin van de laatste handelsdag van april. Beleggers trekken zich op aan de fors hogere slotstanden op Wall Street, waar vooral de techbedrijven stevige winsten lieten zien na goed ontvangen resultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Eerder deze week vielen de kwartaalcijfers van techconcern Microsoft al in de smaak bij beleggers.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de economische groei in de eurozone in het eerste kwartaal. Dat cijfer wordt later op de dag bekendgemaakt. Donderdag bleek al dat de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, in de eerste drie maanden van het jaar minder hard was gegroeid dan verwacht. Vrijdag komt ook het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve naar buiten. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij de rentevergadering die de centrale bank volgende week zal houden.

De AEX lijkt ongeveer een half procent hoger te gaan openen. De hoofdindex stevent daarmee af op een klein verlies van zo’n 0,3 procent in de maand april. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten beginnen.

De Aziatische beurzen gingen vrijdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio sloot de week 1,4 procent hoger af na het rentebesluit van de Bank of Japan. De nieuwe gouverneur Kazuo Ueda van de centrale bank hield het zeer lage rentetarief in het land ongewijzigd. Ueda gaf geen verwachtingen af over de komende rentestappen, terwijl dat de afgelopen jaren juist gebruikelijk was bij de centrale bank.

Op het Damrak zullen de chipbedrijven ASML en ASMI mogelijk reageren op de kwartaalcijfers van Intel. De grote Amerikaanse chipfabrikant, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, leed afgelopen kwartaal verlies door de dalende vraag naar computerchips. Intel rekent wel op een herstel in de tweede jaarhelft.

Ook verwerken beleggers nog de resultaten van tech- en webwinkelconcern Amazon. Het concern presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Het aandeel sloot voorafgaand aan de cijfers 4,6 procent hoger en zette de opmars na de cijfers in de zogeheten nabeurshandel aanvankelijk voort. Die koerswinst liep echter terug door zorgen over de vooruitzichten van de belangrijke cloudtak AWS van het bedrijf.

De euro was 1,1010 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 75,21 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 78,88 dollar per vat.