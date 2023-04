Bankaandelen omlaag in Europa na hernieuwde onrust in VS

Europese banken zijn vrijdag in de min geƫindigd op de beurzen. Hernieuwde onrust in de bankensector in de Verenigde Staten zorgde voor een dip in het vertrouwen van beleggers. De Amerikaanse First Republic Bank kelderde op Wall Street opnieuw en lijkt gered te moeten worden door de autoriteiten. ING daalde 1,7 procent op het Damrak en was de grootste daler in de AEX. Ook ABN AMRO daalde, met 0,6 procent.

In Frankfurt verloor Commerzbank 4,4 procent en in Parijs daalde BNP Paribas 0,3 procent. NatWest zakte 3,8 procent in Londen na publicatie van de kwartaalcijfers. Klanten haalden in het afgelopen kwartaal 20 miljard pond (bijna 23 miljard euro) aan tegoeden weg bij de Britse bank. Barclays verloor 1,3 procent in Londen.

Behalve de onrust in de VS spelen ook de aankomende rentebesluiten mee. Volgende week zullen zowel de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve kijken of de rente verder omhoog moet om de inflatie te beteugelen.

Beleggers verwerkten daarnaast een tegenvallende groei van de economie van de eurozone. Die groeide in het eerste kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, terwijl was gerekend op een groei met 0,2 procent. Ook liet Duitsland, de grootste economie van het eurogebied, een stagnatie zien.

De AEX sloot 0,8 procent in de plus op 758,49 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 934,14 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent.

Unilever zette de opmars voort met een winst van 0,6 procent. Donderdag won het levensmiddelenconcern al 1,7 procent na goed ontvangen verkoopcijfers. Uitzendconcern Randstad won 2,4 procent en stond bovenaan in de AEX. Chipbedrijf Besi (min 1 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend van de afgelopen periode.

Chipmachinemaker ASML won 1,7 procent. Beleggers reageerden op de kwartaalcijfers van Intel. De grote Amerikaanse chipfabrikant, een belangrijke klant van ASML, leed afgelopen kwartaal verlies door de dalende vraag naar computerchips. Intel rekent wel op een herstel in de tweede jaarhelft.

In Frankfurt steeg Mercedes-Benz 0,7 procent. De Duitse autofabrikant wist afgelopen kwartaal meer winst te boeken door vooral luxere modellen te verkopen.

De euro was 1,1036 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 76,71 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 79,50 dollar per vat.