Bonden: stakende medewerkers Albert Heijn worden geïntimideerd

Stakende medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn krijgen te maken met intimidatie en dreigen ontslagen te worden als ze niet weer gaan werken, melden FNV en CNV. De vakbonden zeggen dat parttimers in dienst van Albert Heijn persoonlijk worden benaderd door leidinggevenden. “In sommige gevallen worden ze zelfs thuis opgezocht”, weet CNV-bestuurder Soraya Faez.

Uitzendkrachten zouden behalve dreigementen met ontslag volgens de bonden ook te horen krijgen dat ze alleen nog maar de vervelendste taken mogen doen of een slechter werkrooster krijgen als ze niet weer aan de slag gaan. Sommige uitzendmedewerkers moeten bij het tekenen van hun arbeidscontract beloven niet lid te worden van een vakbond. “Dit is totaal onacceptabel en zowel Albert Heijn als de uitzendbureaus moeten hier per direct een einde aan maken”, zegt Faez.

Ook FNV roept uitzendbureaus op te stoppen met “deze ontoelaatbare praktijken” en wil dat Albert Heijn optreedt tegen de uitzendbureaus. Meldingen van uitzendkrachten die onder druk worden gezet stromen binnen bij de vakbond sinds de eerste stakingsdag afgelopen zondag.

De staking bij de distributiecentra van Albert Heijn raakt bijna de helft van de supermarkten van de keten, vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land. Hoe groot de impact precies is verschilt per winkel, zegt Albert Heijn. Soms valt het op dat bijvoorbeeld het groente- en fruitschap veel leger is dan normaal. Ook komt het voor dat mensen langer houdbare producten mislopen, zoals shampoo. AH stelde eerder vrijdag de meeste winkels nog goed te kunnen bevoorraden.

“Ondanks dat Albert Heijn beweert dat de helft van de supermarkten er niks van merkt, zie je de bevoorrading stokken en de actiebereidheid groeien. Het is aan AH daar een einde aan te maken”, zegt Faez. Het totaal aantal stakers zou volgens FNV richting de duizend gaan.

Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn staken omdat ze hogere lonen willen om de hoge inflatie te compenseren. De supermarkt zou volgens bonden veel te weinig loonsverhoging bieden. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen voor nieuwe medewerkers een verslechtering van bijvoorbeeld de zondagstoeslag voorstelt.

Hoe lang de staking nog doorgaat, is onduidelijk. Eerder lieten de bonden al weten net zo lang door te willen gaan totdat Albert Heijn met een verbeterd loonbod komt. In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken volgens de keten ongeveer 6000 mensen, van wie circa de helft op uitzendbasis.