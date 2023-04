Brussel verdenkt Spaanse spoorwegen van wegdrukken rivalen

De Europese Commissie onderzoekt of de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe andere treinkaartjesverkopers op een oneerlijke manier dwarszit. Renfe zou hun niet alle reisinformatie verstrekken.

Het leeuwendeel van de passagierstreinen in Spanje is van staatsbedrijf Renfe, maar er zijn ook kleinere vervoerders actief. Reizigers kunnen niet alleen bij Renfe zelf, maar ook via meerdere andere websites en apps kaartjes kopen. Bij die concurrerende verkopers kunnen klanten soms bijvoorbeeld prijzen vergelijken. Renfe hindert hen echter door niet alles meteen te delen wat het bedrijf weet over een geplande reis, het verloop en een eventueel vervolg daarvan, vreest de commissie. Ook houdt het bedrijf mogelijk voor zichzelf wat het precies aan kaartjes, kortingen en aanbiedingen heeft.

Als de verdenkingen waar blijken, misbruikt Renfe zijn marktmacht en overtreedt het bedrijf de Europese concurrentieregels. Daarop staan flinke boetes.