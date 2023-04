ChatGPT na privacyverbeteringen weer beschikbaar in Italië

AI-systeem ChatGPT is weer beschikbaar in Italië. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf OpenAI was bijna een maand lang verboden omdat het zich niet hield aan de privacyrechten van Europese gebruikers, maar ook van andere Europeanen van wie de berichten op internet werden gebruikt om het systeem te trainen. De Italiaanse privacytoezichthouder Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) zet zijn onderzoek naar OpenAI wel voort.

De GPDP had een lijst van maatregelen opgesteld waar het Amerikaanse bedrijf voor het einde van deze maand aan moest voldoen. Zo moest OpenAI zorgen dat kinderen geen gebruik meer kunnen maken van het AI-systeem en dat tieners zonder toestemming van hun ouders ook geweerd worden. Ook moest het bedrijf een mogelijkheid bieden voor niet-gebruikers om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens.

De Italiaanse waakhond zegt de stappen te verwelkomen en hoopt dat OpenAI ook nog leeftijden gaat verifiëren. Daarnaast verwacht GPDP nog dat het bedrijf een advertentiecampagne opzet om het Italiaanse publiek te informeren.

Eerder deze week kreeg ChatGPT al de mogelijkheid om chats niet meer te onthouden. Tot dan toe werd iedere tekst die door gebruikers in het systeem werd ingevoerd onthouden.