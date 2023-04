China uit zorgen over mogelijke Duitse exportbeperkingen

De Chinese minister van Handel Wang Wentao heeft zijn bezorgdheid geuit over de mogelijke Duitse beperkingen van de export naar zijn land. De minister deed dat tijdens een ontmoeting met zijn Duitse collega Robert Habeck in Berlijn. Wentao en Habeck, die naast economieminister ook vicekanselier is, spraken tijdens de ontmoeting over het creëren van eerlijke en gelijke zakelijke betrekkingen tussen de twee belangrijke handelspartners, meldde het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.

Persbureau Bloomberg meldde donderdag op basis van ingewijden dat Duitsland overweegt de export naar China van chemicaliën, die worden gebruikt om chips te maken, te beperken. De stap komt nadat Japan, Nederland en de Verenigde Staten beperkingen hadden opgelegd aan de verkoop van machines aan China die worden gebruikt om computerchips te maken. De landen willen daarmee voorkomen dat China zelf de modernste halfgeleiders kan ontwikkelen, omdat die hoogwaardige chips ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden.

Duitsland beschikt zelf niet over technologieën voor de productie van geavanceerde chips. Wel leveren de Duitse chemiebedrijven Merck en BASF over de hele wereld belangrijke chemicaliën die nodig zijn voor het maken van deze halfgeleiders.

Habeck zei vorige maand in een interview dat Duitsland niet onder druk wordt gezet door de VS om de economische banden met China af te zwakken. Wel probeert de Duitse regering volgens de minister de risico’s te verminderen van Duitse bedrijven die te sterk afhankelijk zijn van China. Bondskanselier Olaf Scholz heeft er eerder ook al voor gepleit om de Duitse economie minder afhankelijk te maken van China. Dat moet volgens hem echter wel geleidelijk gebeuren.