Chipmachinemaker ASML in kopgroep licht hogere AEX

De chipmachinemaker ASML behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index, die op de laatste handelsdag van april een kleine winst liet zien. Beleggers reageerden op de kwartaalcijfers van Intel. De grote Amerikaanse chipfabrikant, een belangrijke klant van ASML, leed afgelopen kwartaal verlies door de dalende vraag naar computerchips. Intel rekent echter wel op een herstel in de tweede jaarhelft.

Beleggers trokken zich daarnaast op aan de fors hogere slotstanden op Wall Street, waar vooral de techbedrijven stevige winsten lieten zien na goed ontvangen resultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Eerder deze week werden de kwartaalcijfers van techconcern Microsoft al goed ontvangen.

Ook wordt uitgekeken naar de economische groei in de eurozone in het eerste kwartaal. Dat cijfer wordt later op de dag bekendgemaakt. Donderdag bleek al dat de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, in de eerste drie maanden van het jaar minder hard was gegroeid dan verwacht. Vrijdag komt ook het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve naar buiten. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij de rentevergadering die de centrale bank volgende week zal houden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 754,81 punten. De hoofdindex stevent daarmee af op een nipt verlies in de maand april. De MidKap won een fractie tot 924,10 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,3 procent. De graadmeters in Parijs en Londen verloren 0,2 procent.

Naast ASML (plus 1,2 procent) stonden uitzender Randstad en betaalbedrijf Adyen in de kopgroep van de AEX, met plussen tot 1,1 procent. Chipbedrijf ASMI won 0,3 procent. Branchegenoot Besi (min 3,2 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend van de afgelopen periode. Ook chemicaliƫndistributeur IMCD (min 1,6 procent) noteerde ex dividend.

In Frankfurt steeg Mercedes-Benz ruim 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De Duitse autofabrikant boekte afgelopen kwartaal meer winst door vooral luxere modellen te verkopen. Ook ving de autobouwer hogere materiaalkosten op met prijsverhogingen.

De euro was 1,0994 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 74,94 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 78,84 dollar per vat.