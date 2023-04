Duitse inflatie zwakt verder af naar 7,2 procent

De inflatie in Duitsland is in april verder gedaald, vooral door de afzwakkende energieprijzen. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van een voorlopige raming. Volgens Destatis kwam de inflatie uit op 7,2 procent op jaarbasis. Dat was nog 7,4 procent in maart en 8,7 procent in februari.

De inflatie in de grootste economie van Europa ligt nu weer bijna even hoog als in april vorig jaar. In oktober werd nog een piek bereikt van meer dan 10 procent, maar door het dempende effect van de lagere energieprijzen zwakt de inflatie nu dus steeds verder af. Ook is de stijging van de prijzen voor levensmiddelen wat afgezwakt, hoewel ze nog wel altijd flink hoger liggen dan een jaar eerder, wat de koopkracht van huishoudens raakt.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode kwam de inflatie uit op 7,6 procent. Die methode wordt door het Europese statistiekbureau Eurostat gebruikt om de inflatie te meten. Eurostat maakt volgende week nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone bekend.