Duitse minister Lindner opnieuw kritisch over klimaatplannen EU

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner keert zich opnieuw tegen klimaatmaatregelen die de Europese Unie overweegt. In een interview met het zakenblad Wirtschaftswoche is hij kritisch over de kosten die zijn gemoeid met de besparingsplannen voor gebouwen waar nu over wordt gesproken. Onlangs protesteerde Lindner op de valreep tegen een EU-verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren in 2035, waarna Berlijn en Brussel een compromis sloten.

Om in 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten wil de Europese Commissie de richtlijnen voor energiebesparing in woningen, kantoren en andere gebouwen aanscherpen. De onderhandelingen daarover lopen nog, maar in Wirtschaftswoche waarschuwt Lindner voor te hoge kosten. “Als de nu overwogen besparingsstandaarden worden ingevoerd, zou dat Duitsland in enkele jaren vele miljarden euro’s meer kosten”, zei de minister van de liberale coalitiepartner FDP. “Ik denk niet dat extra aanscherpingen noodzakelijk zijn voor het klimaatbeleid of economisch levensvatbaar zijn.”

Net zoals bij de rel rond de Brusselse regels voor het Europese wagenpark, hamerde Lindner opnieuw op “technologisch neutrale” oplossingen. Daarmee bedoelt hij dat niet slechts enkele specifieke technologieën om gebouwen duurzaam te verwarmen de voorkeur zouden moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld warmtepompen.

Duitsland protesteerde eerder dit jaar met enkele medestanders tegen een totaalverbod op auto’s met verbrandingsmotoren uit angst voor de gevolgen voor de eigen auto-industrie. Dit leverde veel irritatie op, omdat het Europese zwaargewicht vorig jaar al wel min of meer akkoord was gegaan met die klimaatmaatregel. Uiteindelijk kwamen Brussel en Berlijn overeen dat ook auto’s met verbrandingsmotoren die op duurzame synthetische brandstoffen rijden na 2035 de weg op mogen.