Economie Frankrijk weer licht gegroeid

De economie van Frankrijk is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Huishoudens bleven evenveel consumeren als eind 2022, terwijl ze eerder juist bespaarden op hun uitgaven. Daarnaast verdiende de op een na grootste economie van de Europese Unie meer aan internationale handel, meldde het Franse nationale statistiekbureau Insee.

In het laatste kwartaal van vorig jaar was nog sprake van stagnatie, waarbij het Franse bruto binnenlands product (bbp) niet steeg of daalde. Ondanks de massale stakingen uit protest tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron produceerden bedrijven meer. Daarbij viel op dat de acties begin 2023 grote raffinaderijen minder hard raakten dan in het afgelopen najaar, toen vakbonden uit onvrede over lonen in de olie-industrie depots blokkeerden.

Insee kwam ook met voorlopige inflatiecijfers voor april. De prijzen die Fransen in doorsnee moeten betalen, zijn deze maand waarschijnlijk met 5,9 procent gestegen. Dat is meer dan in de voorgaande maand.