FNV hekelt bezuinigingen in plaats van ‘structureel herstel’

Vakbond FNV is niet te spreken over de bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. Volgens voorzitter Tuur Elzinga is juist een “structureel herstel” nodig voor een aantal groeiende problemen. “De overheid moet juist investeren in goede dienstverlening om de schade te herstellen die bezuinigingen in het verleden hebben aangericht”, zegt Elzinga die stelt dat “de kaasschaaf” van kleine bezuinigingen niet goed is voor het vertrouwen in de overheid.

“De problemen in zorg, onderwijs of kinderopvang zijn nog lang niet opgelost”, benadrukt Elzinga. Hij ziet dat er veel uitvoeringsproblemen zijn binnen de overheid. “Het vertrouwen in de overheid als probleemoplosser wordt er ernstig door ondermijnd”, zegt de FNV-voorman.

Elzinga vindt het bijvoorbeeld niet te verklaren dat het gratis maken van de kinderopvang naar achteren opschuift. “Het vorige kabinet viel nota bene over de financiering van kinderopvang, nu schuiven ze de oplossing voor dat probleem wéér verder naar achteren. Dit lijkt een ordinaire bezuiniging op een goede start voor kinderen, onder het mom van een tekort aan mensen.”

Ook is het “onbegrijpelijk” dat het STAP-budget (voor scholing) verdwijnt, vindt de FNV-voorzitter. Volgens de vakbond moet de regeling worden vervangen door een betere, maar is schrappen “weggegooid geld”.