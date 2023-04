FNV-leden akkoord met nieuwe cao streekvervoer

De werknemers in het streekvervoer die lid zijn van vakbond FNV hebben ingestemd met het bereikte cao-akkoord. Daarmee zijn verdere acties van de FNV-leden definitief van de baan. De afgelopen maanden staakte het personeel in het streekvervoer herhaaldelijk om zowel meer loon af te dwingen als betere maatregelen om de werkdruk terug te dringen. CNV-leden die in de branche werken, kunnen nog tot en met zondag stemmen over het bereikte akkoord.

De werknemers van vervoerders Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz krijgen tot en met juni 2025 in totaal 15 procent meer loon, een eenmalige bonus van 1000 euro en een betaalde pauze extra. Om dat te bereiken werd in een klein jaar in totaal 22 dagen gestaakt waarmee het volgens FNV de langste ov-staking ooit was.

De vakbond stelt dat de problemen met de werkdruk veroorzaakt worden door het systeem van aanbesteden. “Er wordt steeds geconcurreerd op de dienstroosters van de chauffeurs. En om de financiĆ«le marges te behalen werden alle pauze- en hersteltijd uit de dienstroosters geperst.” Bondsbestuurder Marijn van der Gaag vindt dan ook dat de vakbonden actief moeten blijven. “We moeten er serieus werk van maken dat de gemaakte afspraken fatsoenlijk worden nageleefd.”

De cao in het streekvervoer geldt in totaal voor zo’n 13.000 mensen.