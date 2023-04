Fors meer nieuwe rekeningen geopend bij onlinebank Brand New Day

Onlinepensioenbank Brand New Day is afgelopen jaar hard gegroeid. Het aantal nieuw geopende rekeningen steeg met bijna de helft naar 56.000. Daarmee profiteerde Brand New Day naar eigen zeggen van een toenemend pensioenbewustzijn, dat mede zou worden aangewakkerd door de discussie over de nieuwe pensioenwet.

De bank telt inmiddels 240.000 klanten, een kwart meer dan een jaar terug. Samen hebben zij bijna 5 miljard euro aan vermogen ondergebracht bij Brand New Day, wat neerkomt op een toename van 11 procent. Brand New Day verklaart de sterke groei ook door een marketingcampagne op radio en televisie. Zo probeerde de bank de noodzaak onder de aandacht te brengen om zelf bij te sparen als je later een goed pensioen wilt hebben.

Komende jaren denkt de organisatie flink verder te kunnen groeien. Brand New Day verwacht dat het door klanten aangehouden vermogen eind 2025 ongeveer 10 miljard euro zal bedragen.

“De politiek maakt zich zorgen over het aantal zzp’ers en werknemers dat geen pensioen opbouwt. Ze kijken daarbij echter niet of nauwelijks naar de aanvullende pensioenpotjes die wij en de grootbanken en verzekeraars aanbieden. Als de Wet Toekomst Pensioenen wordt aangenomen maakt het voor de opbouw van jouw pensioen niet meer uit of je deelneemt aan een collectief pensioen of geld opzij zet in jouw eigen, aanvullende, pensioenpotje”, stelt Brand New Day-oprichter Kalo Bagijn.