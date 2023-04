Geplaagde First Republic Bank keldert weer op groen Wall Street

De geplaagde Amerikaanse bank First Republic Bank heeft vrijdag opnieuw klappen gekregen op Wall Street. Handelaren op de aandelenbeurs in New York werden nerveus omdat er nog altijd geen oplossing is voor de bank. De Amerikaanse overheid zou gesprekken daarover leiden, maar zolang er geen reddingsplan is blijft de beurskoers kelderen. Vrijdag werden de aandelen uiteindelijk 43,3 procent minder waard na even meer dan de helft lager te hebben gestaan.

Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten. Kort na elkaar vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank om nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden. First Republic kampt met hetzelfde probleem, want de tegoeden bij de bank daalden het afgelopen kwartaal met ruim 40 procent. De bank ontving in maart al steun van elf grote banken die gezamenlijk 30 miljard dollar bij de bank onderbrachten om de liquiditeit te verbeteren.

Over het algemeen was het sentiment op Wall Street echter positief, net als een dag eerder. De Dow-Jonesindex steeg 0,8 procent tot 34.098,16 punten, terwijl de breed samengestelde S&P 500 ook 0,8 procent aandikte tot 4169,48 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,7 procent en sloot de maand af op een stand van 12.226,59 punten.

Intel steeg vrijdag 4 procent nadat het chipbedrijf met resultaten was gekomen. De grote Amerikaanse chipproducent, een belangrijke klant van het Nederlandse ASML, leed afgelopen kwartaal het grootste verlies ooit in de geschiedenis van het bedrijf. Het verlies viel echter mee en ook de omzet viel hoger uit dan verwacht. Intel, dat kampt met een dalende vraag naar computerchips, rekent daarbij op een herstel in de tweede jaarhelft.

Amazon zakte 4 procent. Het grote tech- en webwinkelconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Wel vielen de vooruitzichten voor de belangrijke cloudactiviteiten AWS van het bedrijf tegen. Ook cloudbedrijf Cloudflare kwam met zwakke vooruitzichten en verloor 21 procent.

Oliebedrijven ExxonMobil en Chevron kwamen ook met resultaten. ExxonMobil verdubbelde de winst en werd 1,3 procent hoger gezet. Chevrons cijfers vielen minder in de smaak. Dat bedrijf steeg 1 procent.

De euro was 1,1019 dollar waard, tegen 1,1036 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 76,72 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 79,54 dollar per vat.