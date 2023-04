Intel stijgt, Snap onderuit op Wall Street na kwartaalcijfers

Intel behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse chipproducent, een belangrijke klant van het Nederlandse ASML, leed afgelopen kwartaal het grootste verlies ooit in de geschiedenis van het bedrijf. Het verlies viel echter mee en ook de omzet viel hoger uit dan verwacht. Intel, dat kampt met een dalende vraag naar computerchips, rekent daarbij op een herstel in de tweede jaarhelft. Het aandeel werd 7,4 procent hoger gezet.

Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, raakte daarentegen bijna 20 procent aan beurswaarde kwijt. Het bedrijf achter de populaire app waarmee foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld zag de omzet in het eerste kwartaal sterker dan verwacht dalen. Ook leed het bedrijf opnieuw verlies. Pinterest moest het eveneens ontgelden en ging 15 procent onderuit. Het digitale prikbord presteerde afgelopen kwartaal wel beter dan verwacht, maar kwam met teleurstellende vooruitzichten voor het huidige kwartaal.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.791 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4131 punten. De Nasdaq verloor 0,4 procent op 12.090 punten.

Voor aanvang van de beurshandel kwam ook nog het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve naar buiten. Dat cijfer viel iets hoger uit dan verwacht. Het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij de rentevergadering die de centrale bank volgende week houdt.

Amazon zakte 4,5 procent. Het grote tech- en webwinkelconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Wel vielen de vooruitzichten voor de belangrijke cloudactiviteiten AWS van het bedrijf tegen.

ExxonMobil won 1,6 procent. De grootste olieproducent van de Verenigde Staten zag de winst afgelopen kwartaal ruimschoots verdubbelen tot een recordniveau voor het eerste kwartaal.

First Republic Bank steeg met 0,7 procent. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat de Amerikaanse autoriteiten gesprekken over een redding van de noodlijdende regionale bank. Veel klanten hebben hun geld weggehaald bij de bank tijdens de recente crisis in de sector die volgde op het omvallen van Silicon Valley Bank.

De euro was 1,1000 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 74,73 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 78,75 dollar per vat.