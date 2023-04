Medewerkers van FNV dreigen met stakingen bij de vakbond zelf

Medewerkers van vakbond FNV dreigen met stakingen bij de vakbond zelf. FNV-bestuurder Judith Westhoek, die namens het personeel van de bond onderhandelt over de lonen, heeft hierover een ultimatum gesteld dat maandag om 10.00 uur afloopt. Als er dan niet op de eisen van de werknemers is ingegaan, volgen er volgens haar acties bij de bond.

FNV organiseert de laatste tijd de ene na de andere staking waarbij de bond zich ervoor hardmaakt dat bedrijven met een loonsverhoging komen die groot genoeg is om de hoge inflatie te compenseren. Met eigen personeel wil de bond evenwel een driejarige cao afsluiten waarbij mensen er per 1 mei dit jaar maar tussen de 3 en 7 procent op vooruitgaan. Voor latere jaren wordt de inflatie wel gevolgd, maar tot maximaal 5 procent.

Westhoek neemt hier geen genoegen mee. “De vakbond moet het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat de inflatie moet worden gecorrigeerd en dat de automatische prijscompensatie moet worden ingevoerd”, zegt ze. “Dit eisen onze honderden FNV-onderhandelaars ook bij andere werkgevers en het is niet zo dat de inflatie aan FNV-medewerkers voorbij is gegaan. Nu is daarom het moment voor onze werkgever om de daad bij het woord te voegen.”

De werkgeversdelegatie bij FNV verdedigt in een reactie het gedane voorstel. “Als werkgevers hebben wij daarnaast een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met het geld van de leden en te zorgen voor een sluitende begroting”, staat in een verklaring. “Daarbij is de FNV ook gewoon een organisatie en ook bij de FNV zijn we het af en toe niet eens en leidt dat soms tot een actie of staking.”

De eerste landelijke staking van FNV-personeel zou dinsdag al kunnen plaatsvinden. Alle circa 1700 werknemers van FNV en aangesloten bonden kunnen meedoen. Westhoek verwacht rond de vierhonderd stakers, die zich kunnen registreren op het Centraal Vakbondshuis in Utrecht. Wel benadrukt ze dat medewerkers urgente zaken gewoon zullen blijven doen. Een van de FNV-bestuurders achter de staking bij de distributiecentra van Albert Heijn verzekert alvast dat de acties bij de supermarktketen niet worden beperkt vanwege de interne strubbelingen binnen FNV.