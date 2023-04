Noors staatsinvesteringsfonds wil regulering AI door overheden

Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen wil dat overheden vaart maken met het reguleren van kunstmatige intelligentie (AI). Dat zei topman Nicolai Tangen van het fonds tegen zakenkrant de Financial Times. Volgens Tangen werkt het fonds zelf aan richtlijnen over hoe bedrijven op ethische wijze kunnen investeren in AI. Die richtlijnen zouden in augustus worden bekendgemaakt.

Het Noorse Government Pension Fund Global heeft een beheerd vermogen van ongeveer 1,3 biljoen euro en bezit ongeveer 1,5 procent van alle aandelen in de wereld. Daarmee is dat fonds het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld en heeft het dus ook veel invloed. De investeringen in bedrijven vinden plaats op basis van ethische richtlijnen van de Noorse overheid. Als bedrijven zich niet aan die normen houden, dan wordt er ook niet in geïnvesteerd.

Het fonds heeft belangen in meer dan 9200 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder in de grote techfondsen Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft en chipbedrijf Nvidia. Al die techconcerns zijn momenteel hard aan het werk met toepassingen voor artificial intelligence bij hun producten en diensten. Het Noorse staatsfonds zou nu dus willen dat hier meer regelgeving van overheden voor komt.

Tangen zei verder dat het fonds AI wil inzetten bij aandeelhoudersvergaderingen. Volgend jaar zou de technologie moeten helpen bij het automatisch stemmen over tienduizenden moties bij vergaderingen, aldus de topman.