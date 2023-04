Ongeduld groeit over verzet Italië tegen vangnet probleembanken

In de Eurogroep neemt het ongeduld toe over de weigering van Italië om een verdrag te ratificeren over probleembanken. Al eind 2020 spraken de eurolanden af zo nodig het noodfonds ESM in te zetten als vangnet voor falende Europese banken. “Ik respecteer het Italiaanse debat, maar het is nodig”, zei Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe in Stockholm na afloop van hun bijeenkomst.

Tot nu toe kan het ESM alleen met leningen landen in nood te hulp schieten, zoals het deed om Griekenland financieel op de been te houden. Maar in de toekomst kan het fonds ook worden gebruikt als kredietlijn bij de herstructurering van probleembanken en bij de afwikkeling van faillissementen van banken, spraken de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) al jaren geleden af. Zij zijn de aandeelhouders van het ESM.

De Europese banken hebben er een pot voor opgezet, het zogeheten gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF). De bedoeling was dat het ESM vanaf 2022 dit SRF zo nodig kan bijspringen met leningen. Alle nationale parlementen hebben het nieuwe ESM-verdrag sindsdien goedgekeurd, behalve het Italiaanse. Het ESM ligt gevoelig omdat het in verband gebracht wordt met verplichte schuldvermindering in ruil voor steun.

De bankensector in de eurozone is dankzij alle hervormingen die na de financiële crisis in 2008 zijn doorgevoerd stabiel, aldus Donohoe. Maar de recente ondergang van twee Amerikaanse banken en het ternauwernood van faillissement geredde Zwitserse Credit Suisse zet aan tot denken. Aangespoord op sociale media haalden bezorgde klanten in hoog tempo hun tegoeden van hun bank. “De snelheid van die gebeurtenissen stond centraal in onze discussies”, zei hij.

Volgens ESM-directeur Pierre Gramegna is “het belangrijk dat het vangnet voor Europese probleembanken zo snel mogelijk van kracht wordt”. Hij zei veelvuldig overleg te voeren met de Italiaanse regering.