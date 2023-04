Reuters: VS leiden gesprekken over redding First Republic Bank

De Amerikaanse overheid coördineert gesprekken over een noodingreep om de First Republic Bank te redden, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het ministerie van Financiën, de centrale bank en toezichthouder FDIC proberen bedrijven uit de financiële sector zover te krijgen om de middelgrote bank te hulp te schieten.

Pogingen om First Republic met hulp uit de private sector te behoeden voor een faillissement hebben tot nu toe geen akkoord opgeleverd. Het is nog onduidelijk of ook de Amerikaanse overheid bereid is om deel te nemen aan een reddingsoperatie. Maar de betrokkenheid van overheidsinstanties geeft volgens een bron van Reuters bestuurders van First Republic wel meer vertrouwen bij het zoeken naar een oplossing.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën wilde niet ingaan op vragen van Reuters over het nieuws. De centralebankenkoepel Federal Reserve en de FDIC waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten, doordat kort achter elkaar de Silicon Valley Bank en Signature Bank omvielen nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden. First Republic kampt met hetzelfde probleem, want de tegoeden bij de bank daalden het afgelopen kwartaal met ruim 40 procent.

De uitstroom van tegoeden is eind maart weliswaar minder hevig geworden, maar de verliezen moet First Republic opvullen met leningen bij de Federal Reserve waarover rente moet worden betaald. Daarnaast zijn obligaties met lage rentes uit de portefeuille van de bank minder waard geworden doordat de rentes in korte tijd zijn gestegen. Als oplossing wordt gedacht aan de verkoop van bedrijfsonderdelen of de oprichting van een aparte bank waar alle slechte leningen worden ondergebracht. Maar bij iedere optie moet First Republic of een koper van de bank flinke verliezen opvangen.

Elf grote banken schoten de bank halverwege maart ook al te hulp door 30 miljard dollar te storten bij First Republic. De bank maakte deze week ook bekend zeker een vijfde van al zijn personeel te ontslaan.