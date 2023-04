Rusland komt een jaar lang niet met data olie- en gasproductie

Rusland gaat een jaar lang geen data meer publiceren over de productie van olie en gas, meldt het Russische persbureau TASS. Normaal gesproken brengt het statistiekbureau Rosstat maandelijks gegevens naar buiten. De Russische overheid heeft besloten om data over de maand maart en het eerste kwartaal van dit jaar niet te publiceren.

Tot 1 april volgend jaar zal Rusland geen statistieken over olie en gas naar buiten brengen. Waarom Moskou hier tijdelijk mee stopt is niet bekend. Mogelijk wil Rusland verhullen in hoeverre het land wordt geraakt door sancties vanuit onder meer Europa. Met die sancties, zoals het prijsplafond op Russische olie, wil het Westen de financiële middelen van Moskou voor zijn oorlog in Oekraïne beperken. Vanwege de oorlog is Europa grotendeels afgestapt van Russisch aardgas en exporteert het land nu vooral veel olie naar bijvoorbeeld India en China.

In zijn maandelijkse oliemarktrapport meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) twee weken geleden dat de export van onder meer Russische ruwe olie in maart is gestegen naar het hoogste niveau in bijna drie jaar. Volgens het IEA bedroegen de totale olieverschepingen van Rusland gemiddeld 8,1 miljoen vaten per dag, een stijging met 600.000 vaten (van 159 liter) vergeleken met een maand eerder.