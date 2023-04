Stagnatie voor Duitse economie in eerste kwartaal

De groei van de Duitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gestagneerd. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis in een voorlopige raming. De grootste economie van Europa liet groei noch krimp zien ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar.

In de laatste drie maanden van 2022 kromp de economie van Duitsland nog met 0,5 procent vanwege de hoge inflatie die drukt op de koopkracht van huishoudens. Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, wist wel een recessie te ontlopen. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen krimp op rij.

Volgens het statistiekbureau kreeg de economie steun van bedrijfsinvesteringen en de export, maar bleven de consumentenbestedingen onder druk staan door de hoge inflatie. Economen hadden in doorsnee gedacht dat de Duitse economie afgelopen kwartaal met 0,2 procent zou groeien.

Voor heel 2023 rekent de Duitse regering op een economische vooruitgang met 0,4 procent.