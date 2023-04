Staking raakt honderden AH-filialen, impact verschilt per winkel

De staking bij de distributiecentra van Albert Heijn raakt bijna de helft van de supermarkten van de keten, vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land. Maar hoe groot de impact precies is verschilt per winkel, zegt Albert Heijn. Soms valt het op dat bijvoorbeeld het groente- en fruitschap veel leger is dan normaal, ook komt het voor dat mensen misgrijpen voor langer houdbare producten, zoals schoonmaakmiddelen, shampoo of diervoeding.

Een woordvoerster van Albert Heijn stelt dat de situatie de laatste twee dagen eigenlijk onveranderd is. Ze benadrukt dat Albert Heijn de meeste van zijn winkels nog steeds goed kan bevoorraden. Problemen zijn er volgens haar vooral bij de filialen die worden bevoorraad vanuit de distributiecentra in Zwolle en Pijnacker.

Bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen van vakbond FNV zegt dat hij juist de meeste stakers telt bij het distributiecentrum in Geldermalsen, maar bij alle zes distributiecentra zijn er volgens hem mensen die het werk hebben neergelegd. Het totaal aantal stakers gaat volgens hem richting de duizend.

Vrijdag zijn er ook tientallen stakers die naar het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam gaan om hun pleidooi voor hogere lonen kracht bij te zetten. Hoe lang de staking nog doorgaat, is onduidelijk. Eerder lieten de bonden al weten net zo lang door te willen gaan totdat Albert Heijn met een verbeterd loonbod komt.

Het is de bonden bij de actie vooral te doen om extra loon voor de distributiemedewerkers om de hoge inflatie te compenseren. Ze vinden dat Albert Heijn veel te weinig loonsverhoging biedt. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen voor nieuwe medewerkers een verslechtering van bijvoorbeeld de zondagstoeslag voorstelt.

In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken volgens de keten ongeveer 6000 mensen, van wie circa de helft op uitzendbasis. Vanuit deze locaties worden alle meer dan 1200 filialen van Albert Heijn in Nederland en België bevoorraad.