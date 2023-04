Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapt ook in mei en juni vluchten door problemen met sommige toestellen. Om hoeveel vluchten het gaat is nog niet duidelijk. Waar mogelijk wil Transavia vluchten omboeken of zorgen voor een alternatief. De afgelopen week moest Transavia herhaaldelijk kort voor vertrek vluchten schrappen.

Transavia kampt met een tekort aan materieel waardoor ook in de komende maanden vluchten worden geschrapt. Zo kunnen drie leasetoestellen van Blue Air, een Roemeense maatschappij die onlangs failliet ging, nog niet de lucht in. Vertraging rond die deal zorgde voor problemen met het papierwerk. Twee andere vliegtuigen zijn kapot en wachten op nieuwe onderdelen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de problemen de komende twee maanden niet zijn opgelost.

Door wat eerder vluchten te schrappen wil de budgetmaatschappij van Air France-KLM voorkomen dat passagiers op het laatste moment te horen krijgen dat hun vlucht uitvalt. Passagiers die te maken krijgen met een uitvallende vlucht krijgen zo snel mogelijk bericht, zegt Transavia.

Eerder besloot Transavia om 5 procent van de vluchten te schrappen in april en mei vanwege het tekort aan vliegtuigen. De vluchten die komende tijd niet doorgaan, komen daar nog bovenop. Zeker 2000 passagiers van Transavia die hun vlucht niet door zagen gaan hebben hierover tot nu toe een claim ingediend. De compensatie voor de annulering van hun vlucht ligt waarschijnlijk tussen de 250 en 400 euro, geven claimorganisaties aan.