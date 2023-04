FNV: stakingen gaan door, praten met Albert Heijn heeft geen nut

Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn gaan volgende week door met staken en FNV is niet van plan om de cao-gesprekken met het supermarktbedrijf te hervatten, zegt vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen.

“De basis om verder te praten is een loonsverhoging van 10 procent en geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de randvoorwaarden en daar voldoet Albert Heijn niet aan. Dus heeft een gesprek weinig nut”, stelt Zühlke-van Hulzen. “Wij hebben ons heel toegefelijk opgesteld. Initieel vroegen wij om een loonsverhoging van 14 procent”, vervolgt hij.

Albert Heijn stelde eerder een loonsverhoging van 8 procent voor, maar dat vinden vakbonden te weinig. Een woordvoerster van het supermarktconcern benadrukt dat het bedrijf verder wil praten. “Wij willen kijken of we er samen kunnen uitkomen, we zijn bereid om stappen te zetten. Niet alleen op het loonbod, maar ook op andere aspecten van de cao”, stelde de zegsvrouw eerder op de dag. “Maar je moet dan wel allebei bereid zijn om wat te doen”.

Volgens de vakbondsman worden de stakingen de komende dagen doorgezet bij de distributielocaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en in Tilburg. “De schappen zullen steeds leger raken de komende dagen”.

Volgens Albert Heijn raakt de staking bijna de helft van de supermarkten van de keten. Hoe groot de impact precies is verschilt per winkel. Soms valt het op dat bijvoorbeeld het groente- en fruitschap en de broodrekken veel leger zijn dan normaal. Ook komt het voor dat mensen langer houdbare producten mislopen.