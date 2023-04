Ierse minister: inflatie kan omlaag met prijsverlagingen bedrijven

Bedrijven zouden hun steentje moeten bijdragen in de strijd tegen inflatie door hun prijzen te verlagen, zegt de Ierse minister van Financiën Michael McGrath.

Ook vindt hij dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorzichtig moet zijn met renteverhogingen omdat dit schadelijk kan zijn voor bedrijven en huishoudens. De ECB moet daarbij rekening houden met “de reële impact op mensen van de beslissingen die worden genomen”, zei McGrath tijdens een bijeenkomst in Stockholm met zijn EU-collega’s.

Volgens McGrath heeft het blijven verhogen van de rente negatieve gevolgen in Ierland, vooral voor de armste huishoudens. Zij hebben te maken met stijgende hypotheeklasten, waardoor ze minder goed kunnen rondkomen. Daarnaast zitten sommige bedrijven vast aan leningen met variabele rentetarieven. Daardoor lopen de kosten steeds verder op.

De ECB neemt volgende week donderdag bij de volgende beleidsvergadering een besluit over een nieuwe renteverhoging. De ECB probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes op te schroeven, wat geld lenen duurder maakt.

McGrath wil echter dat bedrijven ook meehelpen door meevallers in de kosten door te geven aan klanten via prijsverlagingen. Daardoor neemt de druk op de ECB om de rente te verhogen af. “Gebeurt dat niet, dan valt de last om de inflatie terug te dringen volledig bij het monetaire beleid. En we weten wat dat betekent voor mensen en bedrijven”, aldus de Ierse minister van Financiën.