VS zoeken koper geplaagde First Republic Bank

De Amerikaanse overheid heeft verschillende partijen gevraagd om dit weekend een overnamebod te doen op de noodlijdende First Republic Bank.

Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten. Kort na elkaar vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank om nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden. First Republic kampt met hetzelfde probleem, want de tegoeden bij de bank daalden het afgelopen kwartaal met ruim 40 procent.

De bank ontving in maart al steun van elf grote banken die gezamenlijk 30 miljard dollar bij de bank onderbrachten om de liquiditeit te verbeteren. Tevergeefs: afgelopen week verloor het aandeel van First Republic circa 75 procent van zijn beurswaarde. Van de zes financiële instellingen die zijn benaderd door de Amerikaanse autoriteiten zouden vier in een overname geïnteresseerd zijn, zegt een bron aan persbureau AFP.