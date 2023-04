Rentebesluiten in VS en eurozone domineren beursweek

Beleggers kijken in de nieuwe beursweek uit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Waarschijnlijk gaan zij hun rentetarieven opnieuw opschroeven om de hoge inflatie een halt toe te roepen. Het wordt daarbij vooral interessant wat de centrale banken zeggen over eventuele verdere rentestappen later dit jaar.

In de Verenigde Staten zou het zomaar kunnen dat de Fed na de komende rentevergadering stopt met het verhogen van de rente. Er zijn namelijk steeds meer tekenen dat de Amerikaanse economie vertraagt, waarbij veel economen voorspellen dat de VS later dit jaar in een milde recessie terecht zal komen. Kenners gaan er over het algemeen vanuit dat de Fed de rente nu nog wel met een kwart procentpunt verhoogt.

In de eurozone lijken sowieso nog meerdere rentestappen nodig, al zijn de meningen verdeeld over hoeveel de rente dan nog precies omhoog moet. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) riep de ECB onlangs op om nog tot halverwege volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente.

Verder staat de beursweek, die in Europa iets korter is omdat de beurzen op maandag 1 mei gesloten zijn, in het teken van inflatiecijfers uit diverse landen en de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Aan het Damrak komen onder meer DSM en BAM met resultaten.

Ook is het de beurt aan Air France-KLM, dat profiteert van een toegenomen vraag naar vliegreizen en onlangs de periode met coronastaatssteun van de overheid definitief achter zich liet. Recent werd eveneens bekend dat topman Ben Smith ondanks kritiek van de Nederlandse overheid toch miljoenen euro’s aan bonussen toegekend heeft gekregen over het afgelopen jaar.

In de Verenigde Staten is het nieuwe kwartaalbericht van Apple een blikvanger. Het techconcern had in het laatste kwartaal van 2022 nog flink last van productieproblemen bij een grote fabriek in China. Ook de afzwakkende economie zat het bedrijf dwars.

Daarnaast zijn de ogen gericht op de bankensector. De Amerikaanse overheid heeft verschillende financiƫle instellingen gevraagd om dit weekend een overnamebod te doen op de noodlijdende First Republic Bank. Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de VS. Kort na elkaar vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank om nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen hadden gehaald. First Republic kampt eigenlijk met hetzelfde probleem en moet dus worden gered.