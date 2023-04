Toezichthouder VS zoekt koper geplaagde First Republic Bank

De Amerikaanse overheid heeft verschillende financiële instellingen gevraagd om dit weekend een overnamebod te doen op de noodlijdende First Republic Bank, meldt een bron aan persbureau AFP. Mogelijk zijn vier partijen geïnteresseerd.

Eerder dit jaar ontstond veel onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten. Kort na elkaar vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank om nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden. De regionale bank uit San Francisco First Republic kampt met hetzelfde probleem, want de tegoeden bij de bank daalden het afgelopen kwartaal met ruim 40 procent.

De bank ontving in maart al steun van elf grote banken die gezamenlijk 30 miljard dollar bij de bank onderbrachten om de liquiditeit te verbeteren. Tevergeefs: afgelopen week verloor het aandeel van First Republic circa 75 procent van zijn beurswaarde.

De Amerikaanse toezichthouder FDIC probeert nu in allerijl overnemers te vinden, meldt een bron dicht bij het dossier bij AFP. Van de zes financiële instellingen die zijn benaderd zouden vier in een overname geïnteresseerd zijn. Een optie die volgens Amerikaanse media op tafel ligt is dat de FDIC in eerste instantie zelf de controle over de bank zou overnemen, waarna de activa aan een andere private financiële instelling zouden worden verkocht.