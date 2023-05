34 miljoen euro aan STAP-budget in drie uur vergeven

Al het beschikbare STAP-budget voor mensen die gesubsidieerd een opleiding willen volgen is maandag binnen drie uur opgeraakt. Rond 13.00 uur moest uitkeringsinstantie UWV het loket sluiten omdat de beschikbare 34 miljoen euro was vergeven. Ruim 38.000 mensen hebben een aanvraag kunnen indienen.

159.000 mensen hadden van tevoren aangegeven dat zij voor de subsidieregeling in aanmerking wilden komen. Op het hoogtepunt stonden er zo’n 257.000 apparaten in de wachtrij om een aanvraag te doen.

“Het is natuurlijk erg teleurstellend voor veel mensen die vandaag geen STAP-budget hebben kunnen aanvragen”, zegt Ronald van Zijp, manager STAP bij UWV. “Zeker nu ook met de kennis dat het STAP-budget per 2024 wordt beëindigd.” De instantie liet vorige week al weten te vrezen voor bezuinigingen op scholing en langer durende personeelstekorten in sectoren zoals de zorg door het schrappen van de regeling volgend jaar.

Volgens een woordvoerder is deze aanvraagperiode, de tweede van dit jaar, verlopen zonder grote storingen. “Alleen de telefoonlijnen lagen er heel even uit, maar na 20 minuten konden mensen weer met vragen bij ons terecht.”

Afgelopen woensdag werd bekend dat het kabinet volgend jaar wil stoppen met de populaire regeling. Daarmee kunnen mensen een opleiding volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De vorige aanvraagronde was op 17 maart. Toen was het budget van in totaal 34 miljoen euro na ongeveer 2,5 uur vergeven. Dit hele jaar is 170 miljoen euro beschikbaar. Een aanvrager kan maximaal 1000 euro per jaar aan scholing krijgen.

De regels voor het budget zijn dit jaar strenger geworden. Zo mogen opleiders geen cadeaus of snoepreizen aanbieden om het budget binnen te halen. Ook geldt er een maximum van driehonderd toekenningen van het STAP-budget per opleiding of cursus. Cursussen die deze grens hebben bereikt, verdwijnen uit het register. Dat moet voorkomen dat grote opleiders, die bijvoorbeeld meer budget hebben voor reclames, het grootste deel van de subsidies binnenhalen.

Ook wordt strenger gekeken naar het nut van een cursus of opleiding dan voorheen. Sinds het begin van de STAP-regeling zijn zeker 2700 opleidingen uit het register geschrapt omdat ze niet voldeden aan de eisen.