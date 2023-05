Arcadis onderzoekt opruimen Amerikaanse legerbases

Ingenieursbureau Arcadis gaat onderzoeken hoe Amerikaanse legerbases opgeruimd kunnen worden op plekken waar brandwerend schuim of PFAS zijn gebruikt. Dat doet het bedrijf samen met partner AECOM. Samen gaan zij plekken op bases van de National Guard identificeren waar die stoffen in het drinkwater zijn terechtgekomen en gevaar voor de gezondheid op kunnen leveren.

Na dat identificeren zullen Arcadis en AECOM ook aangeven wat het risico voor omwonenden is, hoe de situatie verbeterd kan worden en hoe haalbaar dat is. Lastig daarbij is dat verschillende Amerikaanse staten andere regels hebben op dit gebied.

Het contract heeft een looptijd van vijf jaar. Voor hun werk krijgen Arcadis en AECOM samen 99 miljoen dollar, omgerekend zo’n 90 miljoen euro.