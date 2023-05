Geen beurshandel op Damrak vanwege Dag van de Arbeid

De Amsterdamse beurs is maandag gesloten vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. Ook op de aandelenmarkten in Frankfurt, Parijs en Londen wordt niet gehandeld. Op Wall Street hebben beleggers geen vrije dag, daar gaan de financiële markten later op de dag wel gewoon open.

Ook in Azië waren de meeste beurzen dicht. In Tokio werd wel gehandeld en sloot de Nikkei 0,9 procent. Sony verloor 1,7 procent. Het Japanse elektronicaconcern boekte afgelopen boekjaar een recordomzet, maar verwacht voor het huidige jaar een lagere nettowinst.

Beleggers kijken in de nieuwe beursweek vooral uit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Waarschijnlijk gaan zij hun rentetarieven opnieuw opschroeven om de hoge inflatie een halt toe te roepen. Het wordt daarbij vooral interessant wat de centrale banken zeggen over eventuele verdere rentestappen. De Fed maakt woensdag het rentebesluit bekend en de ECB volgt een dag later. Bij het rentebesluit van de ECB speelt het inflatiecijfer van april nog een belangrijke rol. Dat cijfer wordt dinsdag vrijgegeven.

Op het Damrak komen deze week onder meer de AEX-bedrijven DSM, ArcelorMittal, Wolters Kluwer en Shell met kwartaalcijfers. Ook kleinere ondernemingen als BAM, Aperam, Signify, Arcadis, Galapagos en Air France-KLM openen de boeken. Daarnaast geven grote internationale concerns als Ford, Starbucks, Uber, Lufthansa en Apple een kijkje in de boeken.

Op de aandelenbeurzen in New York gaat de aandacht maandag vooral uit naar de bankensector. De Amerikaanse toezichthouder FDIC heeft verschillende financiële instellingen, waaronder JPMorgan Chase, PNC en Citizens Financial, gevraagd om een overnamebod te doen op de noodlijdende First Republic Bank. Bank of America en US Bancorp waren ook uitgenodigd, maar besloten volgens persbureau Bloomberg niet te bieden.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt, hebben toezichthouders de mogelijkheid om First Republic in beslag te nemen en eigenaar te worden van de bank, waarna de activiteiten en bezittingen alsnog apart of in zijn geheel kunnen worden verkocht. Eerder dit jaar ontstond veel onrust in de bankensector na het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Dat kwam doordat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen haalden bij deze banken. First Republic kampt met hetzelfde probleem en moet nu dus ook worden gered.