Groningse kaasfabriek FrieslandCampina ligt stil door staking

De zuivelfabriek van FrieslandCampina in het Groningse Marum ligt maandag stil door een staking. Ongeveer 40 procent van het personeel staakt en daardoor kan tot dinsdag 06.00 uur geen melk worden verwerkt, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. De fabriek is de enige van FrieslandCampina waar Edammer kaas wordt gemaakt en is de grootste productielocatie van dit type kaas ter wereld.

Volgens FrieslandCampina komen de leveringen aan klanten niet in gevaar door de staking. Een woordvoerster laat weten dat “de acties helaas (economische) schade aan de onderneming aanrichten”.

Vakbond CNV kon nog niet zeggen hoeveel leden zich bij de staking hebben aangesloten. Rond 14.00 uur begon de bond met het tellen van de stakers. FNV doet ook mee aan de werkonderbreking, die maandag om 06.00 uur begon.

CNV kondigde woensdag de staking aan in de zuivelindustrie, nadat werkgevers niet hadden gereageerd op het door de bonden gestelde ultimatum. De 24 uur durende werkonderbreking bij FrieslandCampina is de eerste. In de Nederlandse zuivelindustrie werken volgens CNV ongeveer 12.000 mensen, verdeeld over dertien werkgevers. Naast FrieslandCampina werken zij onder meer bij bedrijven als Arla Foods en Royal A-ware.